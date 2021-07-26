(للبيع)
|للبيع.فيلا 6 غرف | مجلس كبير و حوش | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة طعام - مجلس مع مغاسل - غرفتين معيشة - غرفة غسيل - مطبخ - مطبخ تحضيري حوش - 7 حمامات مميزات الفيلا : تشطيب عالي الجودة - فيلا مستقلة - حوش أمامي وخلفي - مواقف سيارات - تكييف مركزي كود رقم : VH 979235 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100821
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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