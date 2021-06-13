للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 7 حمامات مساحة الأرض : 11,000 قدم مربع كود رقم : VH 964918 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).