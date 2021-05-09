للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - مطبخ تحضيري - ملحق خارجي مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VH 979274 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733