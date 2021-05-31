(للبيع)
|للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - 9 حمامات مجلس خارجي : غرفتين - مطبخ تحضير ملحق : مطبخ خارجي - غرفة غسيل - غرفة خادمة مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VH 372845 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095581
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