للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - 9 حمامات مجلس خارجي : غرفتين - مطبخ تحضير ملحق : مطبخ خارجي - غرفة غسيل - غرفة خادمة مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VH 372845 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/5/2021
رقم الإعلان: 2095580
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