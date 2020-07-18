(للبيع)
|للبيع | فيلا 6 غرف ماستر مع مسبح | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوى على : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات حوش - حمام سباحة - مصعد كود رقم : VI 115982 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0565506086
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063161
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