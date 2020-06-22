(للبيع)
|للبيع| فيلا 6 غرف ماستر مع مسبح | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوى على : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - غرفه طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات حوش - حمام سباحة - مصعد كود رقم : VI 115982 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061228
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