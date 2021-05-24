للبيع .فيلا 6 غرف ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : المنطقة الخارجية : موقف سيارات واسع - حديقة الطابق الأرضي :- مجلس كبير مع حمام ومغاسل - مصعد - منطقة جلوس - غرفة خادمة مع حمام غرفة تخزين - غرفة الغسيل - مطبخ مغلق الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - منطقة جلوس - غرفة ساونا - غرفة تخزين - مطبخ تحضيري مع بلكونة الطابق الثاني : غرفة نوم رئيسية ماسنر وبلكونة رووف المنطقة الخارجية : موقف سيارات واسع - حديقة كود رقم : VH 970177 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042