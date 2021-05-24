(للبيع)
|للبيع .فيلا 6 غرف ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : المنطقة الخارجية : موقف سيارات واسع - حديقة الطابق الأرضي :- مجلس كبير مع حمام ومغاسل - مصعد - منطقة جلوس - غرفة خادمة مع حمام غرفة تخزين - غرفة الغسيل - مطبخ مغلق الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - منطقة جلوس - غرفة ساونا - غرفة تخزين - مطبخ تحضيري مع بلكونة الطابق الثاني : غرفة نوم رئيسية ماسنر وبلكونة رووف المنطقة الخارجية : موقف سيارات واسع - حديقة كود رقم : VH 970177 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية :0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094787
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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