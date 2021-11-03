للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدبنة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | مدبنة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - 9 حمامات مجلس خارجي أول : غرفتين - مطبخ تحضير ملحق خارجي ثاني : مطبخ خارجي - غرفة غسيل - غرفة خادمة مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VH 372845 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109664
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للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي

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3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي تجاري كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : .
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3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة.
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اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة.
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اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي فيلا قريبة من المدرسة الهندية مجددة بالكامل تكون من : 5 غرف نوم .
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اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي فيلا قريبة من المدرسة الهندية مجددة بالكامل تكون من : 5 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا 5 غرف | المرور أبوظبي فيلا قريبة من المدرسة الهندية مجددة بالكامل تكون من : 5 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : صالة معي.
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اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف نوم | البطين أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : صالة معي.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فيلا او ارض للشراء - في أبو ظبي الإمارات

مطلوب فيلا او ارض للشراء

(للشراء (مطلوب))

- في أبو ظبي الإمارات

مطلوب للشراء (فيلا - أرض) في المناطق التالية مدينة خليفة أ - مدينة محمد بن زايد - مدينة شخبوط - الش.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | في منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | في منطقة الكرامة أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق : 6 ش.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | في منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | في منطقة الكرامة أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق : 6 ش.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشهامة زاوية وشارعين ( مشروع الهيدراء) غرفتين ومجلس - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة الشهامة زاوية وشارعين ( مشروع الهيدراء) غرفتين ومجلس

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة الشهامة زاوية وشارعين ( مشروع الهيدراء) غرفتين ومجلس ومطبخ ومخزن السعر ( 780.
القسم: 

اتصل

3/11/2021
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