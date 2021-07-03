(للبيع)
|للبيع .فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس كبير - مصعد - منطقة جلوس - غرفة خادمة مع حمام - غرفة تخزين - غرفة الغسيل - مطبخ مغلق الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - منطقة جلوس - غرفة ساونا - غرفة تخزين - مطبخ تحضيري الطابق الثاني : غرفة نوم ماستر وبلكونة رووف المنطقة الخارجية : موقف سيارات واسع - حديقة كود رقم : VH 980177 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098650
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