(للبيع)
|للبيع.فيلا | 6 غرف ماستر | مجلس خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 6 غرف ماستر - مطبخ - غرفة طعام - صالة - مجلس خارجي مساحة الأرض: 15,000 قدم مربع كود رقم : VH 967213 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096942
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