للبيع.فيلا | 6 غرف ماستر | مجلس خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 6 غرف ماستر | مجلس خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا مميزة مكونة من : 6 غرف ماستر - مطبخ - غرفة طعام - صالة - مجلس خارجي مساحة الأرض: 15,000 قدم مربع كود رقم : VH 967213 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096941
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