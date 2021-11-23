للبيع.فيلا | 6 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي فيلا صف اول على البحر مكونة من الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس - مطبخ أمريكي - صالة - صالة طعام- غرفة مكتب - 2 تراس كبير الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة كبيرة - تيراس كبير بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملحق خارجي : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - مخزن موقف خاص لليخت او القارب خاص بالفيلا كود رقم : VH 979273 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد /أشرف : 0506679466