للبيع.فيلا 6 غرف فخمة في مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا الفخمة مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - 3 مطابخ - 7 حمامات - غرفة خادمة مع حمام حوش مع منطقه جيده لمنطقة شوا مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 111213 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733