للبيع.فيلا 6 غرف على شارعين في مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا الرائعة تطل علي زاوية وشارعين مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين بمساحة كبيرة - مطبخ مع خزانات حائط كبيرة - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق - حوش - ملحق خارجي كود رقم : VI 109569 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733