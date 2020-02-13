للبيع.فيلا 6 غرف على شارعين في مدينة شخبوط أبوظبي هذه الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق - حوش - ملحق خارجي كود رقم : VI 109569 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733