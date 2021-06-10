للبيع.فيلا 6 غرف | تشطيب عالي الجودة | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة طعام - مجلس مع مغاسل - غرفتين معيشة - غرفة غسيل - مطبخ بمساحة كبيرة مطبخ تحضيري - حوش - 7 حمامات مميزات الفيلا : تشطيب عالي الجودة - حوش أمامي وخلفي - مواقف سيارات - تكييف مركزي كود رقم : VH 979235 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733