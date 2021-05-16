(للبيع)
|للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة من طابق أرضي : مجلس مع حمام - غرفة معيشة - جناح غرفتين نوم + غرفة معيشة - حمام - مصعد - مطبخ - مخزن طابق اول : 5 غرف نوم ماستر مع غرفتين ملابس - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف جناح يحتوي على : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - غرفة معيشة - تيراس توب رووف ملحق خارجي : غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام - مجلس مع حمام حمام سباحة - حديقة - موقف سياراتين مغطى كود رقم : VH 979264 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093948
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