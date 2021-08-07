(للبيع)
|للبيع.فيلا 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة أبوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة معيشة - جناح غرفتين نوم - حمام - مصعد - مطبخ كبير - مخزن طابق اول : 5 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : جناح يحتوي على ( غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - غرفة معيشة - تيراس ) توب رووف ملحق خارجي : غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام - مجلس حمام سباحة - حديقة - موقف سياراتين مغطى كود رقم : VH 979264 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101895
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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