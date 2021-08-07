للبيع.فيلا 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة أبوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة معيشة - جناح غرفتين نوم - حمام - مصعد - مطبخ كبير - مخزن طابق اول : 5 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف : جناح يحتوي على ( غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - غرفة معيشة - تيراس ) توب رووف ملحق خارجي : غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام - مجلس حمام سباحة - حديقة - موقف سياراتين مغطى كود رقم : VH 979264 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 0503070042