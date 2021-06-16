للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة من طابق أرضي : مجلس مع حمام - غرفة معيشة - جناح غرفتين نوم + غرفة معيشة - حمام - مصعد - مطبخ كبير - مخزن طابق اول : 5 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف جناح يحتوي على : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - غرفة معيشة - تيراس توب رووف ملحق خارجي : غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام - مجلس مع حمام حمام سباحة - حديقة - موقف سياراتين مغطى كود رقم : VH 979264 يمكنكم التواصل مع شركة فاين : 0503070042