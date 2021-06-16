للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة من طابق أرضي : مجلس مع حمام - غرفة معيشة - جناح غرفتين نوم + غرفة معيشة - حمام - مصعد - مطبخ كبير - مخزن طابق اول : 5 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مطبخ تحضيري طابق رووف جناح يحتوي على : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - غرفة معيشة - تيراس توب رووف ملحق خارجي : غرفة سائق مع حمام - غرفة خادمة مع حمام - مجلس مع حمام حمام سباحة - حديقة - موقف سياراتين مغطى كود رقم : VH 979264 يمكنكم التواصل مع شركة فاين : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097215
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