للبيع.فيلا 5 فخمة في حدائق الجولف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 5 فخمة في حدائق الجولف أبوظبي فيلا (تايب 2) مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفتين معيشة - غرفتين طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل حمامين - تواليت - موقف لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة كود رقم : VI 107428 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047566
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