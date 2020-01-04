(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 فخمة في حدائق الجولف أبوظبي فيلا (تايب 2) مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفتين معيشة - غرفتين طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل حمامين - تواليت - موقف لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة كود رقم : VI 107428 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047566
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1 درهم
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
9,000,000 درهم
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