للبيع.فيلا 5 فخمة في حدائق الجولف أبوظبي فيلا (تايب 2) مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفتين معيشة - غرفتين طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل حمامين - تواليت - موقف لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة كود رقم : VI 107428 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733