للبيع .فيلا 5 غرف | 3 غرف ماستر | المرور أبوظبي فيلا مجددة بالكامل تتكون من : 5 غرف نوم منهم 3 غرف ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ 2 ملحق خارجي كل ملحق مكون من : 3 غرف ماستر - مجلس - مطبخ كود رقم : VH 980589 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة التسجيل للشركة : 53733