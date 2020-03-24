(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف ويست ياس أبوظبي الفيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام خاص غرفة سائق مع حمام - جراج لسيارتين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة عائلة - مطبخ تحضيري - بلكونتين كود رقم : VI 115825 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056740
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