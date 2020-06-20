للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي تكون هذه الفيلا من : 5 غرف نوم - مجلس - مطبخ كبير ملحقات خارجية : حوش - موقف سيارة مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 113931 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733