للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي هذة الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة غسيل / غرفة كي - غرفة خادمة - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - 4 حمامات رووف - توب رووف كود رقم : VI 110715 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733