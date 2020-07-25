للبيع | فيلا 5 غرف نوم ماستر | مدينة الرياض أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : طابق أرضي : 5 غرف ماستر- مجلس كبير - غرفة طعام - صالة كبيرة - مطبخ تحضيري رووف : غرفة خادمة مع حمام الملحق الأول : غرفة سائق الملحق الثاني : مطبخ كبير خارجي - مخزن كبير - غرفة غسيل مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : VI 116204 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733