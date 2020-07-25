(للبيع)
|للبيع | فيلا 5 غرف نوم ماستر أول ساكن | مدينة الرياض أبو ظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - حوش أمامي - مجلس مدخل خاص - مغاسل وحمام - حوش خلفي صالة مدخل رئيسي - مطبخ له مدخل من الخارج طابق أول: 4 غرف ماستر - صالة - بلكونة طابق ثاني : رووف كبير مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : VI 116203 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 او 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0565506086
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063738
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل