للبيع | فيلا 5 غرف نوم ماستر أول ساكن | مدينة الرياض أبو ظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - حوش أمامي - مجلس مدخل خاص - مغاسل وحمام - حوش خلفي صالة مدخل رئيسي - مطبخ له مدخل من الخارج طابق أول: 4 غرف ماستر - صالة - بلكونة طابق ثاني : رووف كبير مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : VI 116203 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 او 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733