للبيع.فيلا 5 غرف نوم في منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام/ معيشة - مجلس - غرفة خادمة - 4 حمامات - منطقة العاب مساحة الأرض : 2,793 قدم مربع كود رقم : VI 114731 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة : 54404 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733