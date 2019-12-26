للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي تكون هذه الفيلا من : 5 غرف نوم - مجلس - مطبخ كبير مجهز ملحقات خارجية : حوش كبير - موقف سيارة مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 113931 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733