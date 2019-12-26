(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي هذة الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة غسيل / غرفة كي - غرفة خادمة - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - 4 حمامات رووف - توب رووف كود رقم : VI 110715 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046658
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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