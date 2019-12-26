للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 5 غرف نوم في مدينة شخبوط أبوظبي هذة الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة غسيل / غرفة كي - غرفة خادمة - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - 4 حمامات رووف - توب رووف كود رقم : VI 110715 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046658
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