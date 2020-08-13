(للبيع)
|للبيع | فيلا 5 غرف نوم | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مطبخ - حمامين - غرفة معيشة - غرفة طعام طابق أول : 3 غرف نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - حمامين رووف كود رقم : VI 114173 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064946
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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