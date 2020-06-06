للبيع | فيلا 5 غرف| منطقة الصدر أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف بحمام - مجلس - غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة بحمام - مخزن - مطبخ طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم بخزائن ملابس - غرفة معيشة - 3 حمامات - 2 بلكونة مساحة الأرض : 37,432.85 قدم مربع كود رقم : VI 115093 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 20899 رخصة التسجيل العقاري : 53733