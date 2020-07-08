للبيع | فيلا 5 غرف مميزة | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من: طابق أرضي : غرفة ماستر لضيوف - مجلس رجالي - مجلس حريمي - مصعد- غرفة عائلة - غرفة طعام طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم مع حمام مشترك - مطبخ تحضيري – حمام - صالة طابق رووف كود رقم : VI 116265 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733