للبيع.فيلا 5 غرف مميزة في حد السعديات أبوظبي الفيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة ضيوف ماسترغرفة ملابس - مجلس كبير - غرفة طعام - غرفة عائلة / معيشة غرفة خادمة مع حمام خاص - مطبخ مجهز- مخزن - باركينج لسيارتين - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس - 3 غرف نوم مع غرف ملابس - صالة معيشة - 2 بلكونة - 4 حمامات كود رقم : VI 114878 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733