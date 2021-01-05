للبيع.فيلا 5 غرف | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ مع صالة طعام - 2 مخزن - مغاسل - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - صالة جلوس مع بلكونة - 4 حمامات ملحق خارجي : مخزن - مطبخ - غرفة كي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 107450 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990