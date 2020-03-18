للبيع.فيلا 5 غرف مع ملحق في منطقة المقطع أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - 6 حمامات ملحق خارجي مساحة الأرض : 10,999.92 قدم مربع كود رقم : VI 108567 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد/ سامح 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733