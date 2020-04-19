(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف مع مسبح في الحي المتوسط الريف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - غرفة ضيوف - مطبخ - حمامين - حمام سباحة - 2 مواقف سيارة طابق أول : 2 غرف نوم ماستر - 2 غرفة نوم - 3 حمامات طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - بلكونة كود رقم : VI 111539 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058174
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