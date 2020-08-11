للبيع | فيلا 5 غرف مع حمام سباحة | حي النرجس أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مجلس - غرفة عائلة- مطبخ - غرفة خادمة مع حمام خاص غرفة غسيل - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات منطقة خارجية : غرفة سائق - مطبخ مساحة البناء : 5,393.00 قدم مربع كود رقم : VI 115087 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404