للبيع | فيلا 5 غرف | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من: طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة بحمام - مطبخ - 2 مخزن - مغاسل - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي مكون من : مخزن - مطبخ - غرفة كي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 107450 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990