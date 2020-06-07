(للبيع)
|للبيع | فيلا 5 غرف | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من: طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة بحمام - مطبخ - 2 مخزن - مغاسل - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي مكون من : مخزن - مطبخ - غرفة كي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 107450 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060339
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