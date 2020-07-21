للبيع فيلا 5 غرف | مدينة الرياض أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - صالتين واسعة - غرفة طعام - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري - 4 حمامات ملحق خارجي : مطبخ كبير - مخزن - غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل مساحة الأرض : 12000 قدم مربع كود رقم : VI 116184 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733