للبيع | فيلا 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - صالة واسعة - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ حديث - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة كبيرة - بلكونة مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114444 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733