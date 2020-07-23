(للبيع)
|للبيع | فيلا 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - صالة واسعة - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ حديث - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة كبيرة - بلكونة مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114444 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063643
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