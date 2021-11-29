للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : 5غرف ماستر - مجلسين - صالتين - غرفة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة كود رقم : VH 980349 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن مدينة خليفة صُنفت مدينة خليفة أ كثاني أكثر المناطق طلباً لاستئجار الفلل في العاصمة أبوظبي وفق تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن إيجار العقارات في أبوظبي 2020