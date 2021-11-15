للبيع .فيلا 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - مجلس نسائي - صالة - غرفة طعام - حمام سباحة طابق أول : 4 غرف ماستر - مجلسين - صالة طابق الرووف : غرفة خادمة - صالة - غرفة غسيل كود رقم : VH 981330 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54044 رخصة التسجيل العقاري : 53733