(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي فيلا للبيع مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلسين - صالتين - غرفة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة كود رقم : VH 980349 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099814
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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