للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي فيلا للبيع مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلسين - صالتين - غرفة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة كود رقم : VH 980349 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099814
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