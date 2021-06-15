للبيع .فيلا | 5 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي للبيع فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - مجلس نسائي - صالة - غرفة طعام - حمام سباحة طابق أول : 4 غرف ماستر - مجلسين - صالة طابق الرووف : غرفة خادمة - صالة - غرفة غسيل كود رقم : VH 979263 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54044 رخصة التسجيل العقاري : 53733