(للبيع)
|للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رجالي - مجلس نسائي - صالة - غرفة طعام - حمام سباحة طابق أول : 4 غرف ماستر - مجلسين - صالة طابق الرووف : غرفة خادمة - صالة - غرفة غسيل كود رقم : VH 979263 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54044 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093657
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