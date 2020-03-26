للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الزعفرانة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مطبخ - حمامين - غرفة معيشة - غرفة طعام طابق أول : 3 غرف نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - حمامين رووف كود رقم : VI 114173 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733