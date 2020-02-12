للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي الفيلا تتكون من : غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - صالة - غرفة دراسة - غرفة خادمة - مطبخ الروف - حديقة كود رقم : VI 115578 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 ORN: 53733 www.finehomeint.com الريف : الريف هو مكان مختلف وممتع للعيش. وبما أن المجتمع المخطط الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة حصريا للطبقة متوسطة الدخل من السكان، فإنه يوفر بيئة من الأناقة والرقي، مع مجموعة واسعة من خيارات نمط الحياة المثيرة التي تدمج المعيشة،