(للبيع)
|للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الريف أبوظبي الفيلا تتكون من : غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - صالة - غرفة دراسة - غرفة خادمة - مطبخ الروف - حديقة كود رقم : VI 115578 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 ORN: 53733 www.finehomeint.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052526
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